Российских туристов просят освободить от двойных ПЦР-тестов

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) выступили с предложением облегчить финансовую нагрузку на россиян во время путешествий, отказавшись от двойного тестирования на коронавирус.

В частности, главу оперштаба Татьяну Голикову попросили оставить только один ПЦР-тест для прибывающих в страну из-за границы россиян.

Просим вас в целях уменьшения финансовой нагрузки на граждан РФ, возвращающихся с отдыха из зарубежных стран, рассмотреть возможность оставить для путешественников сдачу только одного ПЦР-теста, — цитирует РИА Новости обращение АТОР.

При этом россиян, которые прошли вакцинацию, в организации предлагают вообще больше не тестировать. В АТОР напомнили, что один тест в столице и Санкт-Петербурге стоит около 2,5 тысячи рублей. Срочный тест иногда доходит до 3,2 тысячи. Это сказывается на итоговой сумме, потраченной за путешествие.

Также в Ассоциации отметили, что первый ПЦР-тест нужно сдать в течение трёх дней после приезда, а второй — в течение пяти дней. А если россиянин летит с пересадкой в Москве, например, у него не всегда есть возможность сдать оба теста с соблюдением всех правил.

Ранее NEWS.ru писал, что российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании. Об этом сообщили в Росавиации. Всего в страну вернулись 4,1 тысячи пассажиров.