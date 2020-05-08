Российские военные медики вылетели из Италии на родину

https://static.news.ru/photo/06b8fa1a-9122-11ea-a354-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Первый самолёт с помогавшими бороться с коронавирусом российскими военными покинул Италию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, вылетел с аэродрома Виллафранка, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что 8 мая будет осуществлено два рейса военно-транспортной авиации с аэродрома Виллафранка Вероны. Самолёты Ил-76 доставят в Россию около 20 военнослужащих и 4 единицы специальной техники. В течение месяца российские медики приняли на лечение свыше 100 заразившихся коронавирусом итальянцев. К настоящему времени 76 из них выздоровели.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.