Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о начале эвакуации российских граждан, остающихся в китайской провинции Хубэй и её административном центре — городе Ухань.
Об этом
Также Россия обратится к Китаю за разрешением сохранить слоты регулярных рейсов в качестве чартерных, чтобы вывозить россиян в случае их желания.
К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.
Как сообщал NEWS.ru, два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа отмечены в РФ.
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