https://static.news.ru/photo/7ead9a30-4429-11ea-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о начале эвакуации российских граждан, остающихся в китайской провинции Хубэй и её административном центре — городе Ухань.

Об этом сообщает «Интерфакс». По предварительной оценке, во всей провинции находятся 341 россиянин, из них 300 — в Ухане. Москва оценит число желающих вернуться из КНР и определится с самолётами, которые будут использованы для этого. Людей и технику после эвакуации поместят на карантин. Всех российских граждан планируется вернуть до 4 февраля. Сопровождать самолёты из Хубэя будут сотрудники Роспотребнадзора.

Также Россия обратится к Китаю за разрешением сохранить слоты регулярных рейсов в качестве чартерных, чтобы вывозить россиян в случае их желания.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Как сообщал NEWS.ru, два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа отмечены в РФ.