Российские ветеринары забили тревогу из-за нехватки зарубежных препаратов

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Директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков заявил, что в ветеринарных клиниках начали заканчиваться зарубежные препараты и вакцины для животных. Эксперт отметил, что в регионах аналогичная ситуация. Специалист предупредил, что в стране могут полностью исчезнуть зарубежные вакцины, пишут «Известия».

Сейчас и правда наблюдаются серьёзные проблемы с анестетиками. Также нарастает нехватка зарубежных вакцин. А в ближайшем будущем мы рискуем и вовсе остаться без них, — рассказал Жаворонков.

Он пояснил, что проблема с вакцинами появилась из-за изменений в российском законодательстве. С 1 июля производителей обязали размещать вакцинные штаммы на территории РФ для проверки, либо препарат будет выводиться из оборота. По словам Жаворонкова, многие компании отказались идти на эти условия.

Инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова ранее заявила, что опоясывающий лишай проявляется в виде сильных болей по ходу нервных окончаний — чаще всего это межрёберные промежутки, лицо. По словам эксперта, в этот период также может появиться боль в мышцах, суставах, головная боль, незначительное повышение температуры тела. Врач при этом уточнила, что опоясывающим лишаем страдают лишь люди, которые когда-то переболели ветряной оспой.