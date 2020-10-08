Российские учёные нашли замену ИВЛ при лечении коронавируса

https://static.news.ru/photo/b902a4c8-09f9-11eb-b04d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый метод лечения тяжёлых больных с коронавирусом разработали российские учёные. Их разработка доказала эффективность в качестве замены аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Прибор с подогретым гелий-кислородом, где 30% гелия и 70% кислорода, создали научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, президент Евразийского научно-исследовательского института Уральского государственного экономического университета Валерий Черешнев и учёные из Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс-Урал».

Коронавирус весьма чувствителен к высоким температурам, эту особенность COVID-19 и использовали учёные. Ноу-хау их изобретения заключается в том, что вместе с лекарственной смесью в приборе используется нагревательный элемент. Сейчас изобретение проходит клиническую апробацию.

В течение двух-трёх месяцев после его изготовления по чертежам приборы будут проходить испытания, затем они появятся в больницах, специализирующихся на лечении COVID-19, — отметил Черешнев.

В настоящий момент приборы используются в больницах Коми, Санкт-Петербурга и Соснового Бора (Ленинградская область).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве за 5 октября госпитализировано 1049 человек с COVID-19, это являлось антирекордом. В столице выявлено 4082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 253 человека. Большинство заболевших (41,2%) — люди в возрасте от 18 до 45 лет, ещё 30,1% — от 46 до 65 лет. На долю самых пожилых больных (от 80 лет) приходится 4,8% заражённых, ещё 12,5% заболевших — дети.