Российские маникюрши арестованы в Таиланде Россиянок арестовали на Пхукете за незаконное оказание бьюти-услуг

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Три россиянки были арестованы на Пхукет за то, что незаконно оказывали парикмахерские и маникюрные услуги, передает The Phuket Express. В этой сфере в Таиланде могут работать только местные граждане.

Подполковник Таван Лекмарт из полиции района Чернгталай сообщил, что иммиграционная служба арестовала россиянок 18 июля. Среди них женщины от 22 до 32 лет. Полиция отреагировала после жалоб в социальных сетях на то, что иностранцы работают в защищенных тайских профессиях.

Согласно законам Таиланда, штраф для сотрудника-иностранца, отнявшего защищенную профессию у местных жителей 13 550-135 500 рублей по текущему курсу бат и выдворение из страны. Штраф для работодателя за первое нарушение составляет от 27 100 до 271 000 в рублевом эквиваленте.