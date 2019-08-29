https://static.news.ru/photo/f8443866-ca3c-11e9-a0ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские лётчики из пилотажной группы «Первый полёт» на самолётах Як-52 и Як-54 с помощью уникальной технологии впервые написали в небе текст во время выполнения полёта на международном авиасалоне МАКС-2019.

Пять спортивных самолётов прошли над салоном, выпустив облака из разогретого масла, которые сложились в воздухе в название выставки MAKS 2019, — сообщили ТАСС в Федерации самолётного спорта Москвы.

На борту самолётов была установлена уникальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла, позволяя рисовать в небе любой текст.

Как ранее писал News.ru, лётчик из России Михаил Мамистов стал обладателем золотой медали чемпионата мира по высшему пилотажу в классе Unlimited, который проходит во французском Шатору до 31 августа. По данным Федерации самолётного спорта Москвы, высшую награду россиянин завоевал за «тёмный» комплекс упражнений, подразумевающий сокрытие от участника набора фигур, который раскрывается лишь накануне выступления.