Российские компании начали увольнять сотрудников за отказ от вакцинации

Каждая пятая российская компания отстранила от работы или уволила сотрудников, которые отказались от вакцинации от коронавируса и при этом не имели на то медицинских причин. Об этом сообщает издание Forbes.

СМИ представили результаты опроса HR-менеджеров 900 компаний, на которые распространяется обязательное требование о вакцинации. В итоге выяснилось, что в половине из фирм привитых сотрудников менее 10%, и только у 11,8% фирм вакцинированы больше половины сотрудников.

При этом в самих компаниях на отказ от вакцинации реагируют по-разному. Часть опрошенных специалистов призналась, что пока не понимает, что делать с такими сотрудниками. Тем не менее в каждой пятой фирме заметили, что таких работников-антипрививочников уже отстранили от работы или же уволили, несмотря на то что это незаконно.

Ранее член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил назначить единовременную выплату привившимся от коронавируса студентам в размере одной стипендии.