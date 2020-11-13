Российские коммунисты призвали оштрафовать Меладзе за «саботаж»

https://static.news.ru/photo/4ea426b4-2732-11eb-812b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Члены партии «Коммунисты России» выступили с призывом оштрафовать певца Валерия Меладзе за «призыв к саботажу». Данное предложение возникло после того, как исполнитель заявил, что его коллегам стоит отказаться от участия в «голубых огоньках». Коммунистам фраза звезды, направленная против новогодних концертов, не понравилась.

До этого Меладзе в своём Instagram написал, что если артистам из-за пандемии коронавируса не разрешают выступать на концертах, то они в ответ должны бойкотировать и съёмки новогодних музыкальных мероприятий. Как сказал певец, без участия в «огоньках» пропадает само ощущение праздника. Поэтому если музыкантам запрещают работать после введения ограничительных мер, им самим стоит отказаться от выступлений на новогодних концертах.

Председатель комитета партии Максим Сурайкин подчеркнул, что Меладзе таким образом хочет сорвать мероприятия, которые любимы миллионами россиян. Именно поэтому действия певца находятся на грани призывов к массовым беспорядкам и саботажу, наказание за которые предусмотрены в Уголовном кодексе.

По словам Сурайкина, в СССР при каких бы то ни было обстоятельствах не стали бы так говорить. А Меладзе сейчас, в такой трудный период, когда людям нужна отдушина, предаёт своих поклонников.

Заявление в отношении Меладзе направлено в ГУВД Москвы. Лидер партии призвал полицию, прокуратуру и суд оштрафовать шантажиста-певца за призывы к саботажу и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его, — цитирует пресс-службу «Коммунистов России» РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, народный артист РСФСР Владимир Винокур прокомментировал инициативу о бойкотировании выступлений на новогодних «голубых огоньках», озвученную певцом Валерием Меладзе. По его мнению, не стоит лишать шоу зрителей, ведь они ни в чём не виноваты.