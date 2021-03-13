Российские фальшивомонетчики перебрались в Интернет

https://static.news.ru/photo/9286bb7e-84a4-11eb-b7ab-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Фальшивомонетчики прочно обосновались в Интернете и стали активнее продавать поддельные денежные купюры через интернет. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

По данным ведомства, «чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», передаёт ТАСС.

В 2020 году, как следует из статистики правоохранителей, количество преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. В целом же было зафиксировано 18,7 тысячи таких фактов. Кроме того, выявлено более 800 человек, причастных к подделке банкнот. Свыше тысячи дел, в том числе за преступления прошлых лет, в течение прошлого года удалось довести до суда.

Самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков стали банкноты номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках. Опасны в этом плане и места, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.

В 2019 году фальшивомонетчики подделывали в основном пятитысячные купюры, писал NEWS.ru.