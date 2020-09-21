Российские добровольцы получили китайскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1d9e185c-fbf6-11ea-8146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chenxiaogen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые добровольцы в России привились китайской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в ходе третьего этапа клинических исследований препарата. Они чувствуют себя хорошо, заявили представители проекта.

По регламенту испытаний вещества, за гражданами будут наблюдать специалисты на протяжении первых 28 дней после введения вакцины. Кроме того, им предстоят четыре промежуточных очных осмотра в лечебных центрах, пишет «Интерфакс».

Согласно прогнозам специалистов, в течение этого срока у провакцинированных участников появится гуморальный и клеточный иммунный ответ на COVID-19, — говорится в сообщении.

Организаторы исследований продолжают набор желающих. Сейчас они получили свыше 3000 заявок. После подписания информированного согласия кандидаты пройдут предварительный скрининг на соответствие критериям эксперимента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарит РФ за усилия в создании безопасной и эффективной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге после переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. ВОЗ ранее представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали российские учёные.

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин поручил российскому кабмину определить срок поставки вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» в Белоруссию. Срок исполнения — до 15 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение лидер отдал по итогам совещания с членами правительства. Мероприятие состоялось 26 августа. Минздрав Белоруссии уже получил документы для начала клинических испытаний препарата «Спутник V». В работе примут участие около 100 человек.