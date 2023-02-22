Российские десантники рассказали о продвижении в ЛНР РИА Новости: офицеры ВДВ рассказали о ежедневном занятии позиций ВСУ в ЛНР

Фото: Министерство обороны РФ

Российские десантники в зоне спецоперации каждый день продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций в ЛНР и занимая их, сообщили РИА Новости офицеры парашютно-десантного батальона. О боевой работе десантников на одном из участков рассказал корреспондент агентства.

Он отметил, что в тот день одной из групп удалось закрепиться в 200 метрах от другой. Командир роты с позывным Отвага поставил подчиненным задачу на день — соединить фланги подразделения. Поскольку противник расположился в 170 метрах, передвигаться десантникам следовало скрытно.

Работаем группами, то есть двойка вышла: один закапывается, второй его прикрывает, соответственно потом меняются. И так потихоньку закрепляемся на рубеже, — пояснил комбат с позывным Граф.

Он рассказал, что затем другие отряды десантников пройдут сквозь занятые позиции и будут штурмовать опорные пункты противника. Если батальон продвинется дальше, в занятых окопах, возможно, не придется оставаться, сказал Граф.

Ранее стало известно, что российские десантники занимаются фортификационными работами на занятых в ЛНР украинских позициях. Об этом рассказал командир разведвзвода с позывным Демон. По его словам, таков порядок действий после занятия позиций противника. Он добавил, что в настоящее время на занятых позициях организована служба, идет наблюдение на переднем крае.