Российская «вдова нигерийского принца» нашла нового жениха-сибиряка

https://static.news.ru/photo/b0d8c43a-941e-11eb-bd67-96000091f725_660.jpg Фото: Россия 1 / youtube

Россиянка Наталья Веденина, которая несколько лет назад вышла замуж за настоящего принца из Нигерии Габриэля Сегуна Аджайи, и ставшая вдовой в 2018 году, снова собралась замуж.

52-летняя женщина нашла новую любовь. Будущий супруг моложе её на 27 лет. Он из Сибири. Мужчина пообещал бороться за свою любовь и хорошо относится к детям Натальи от Аджайи.

Мать жениха просит Веденину отказаться от жениха и пожалеть её, потому что «она хочет внуков». А сын самой Натальи боится, что новый жених просто альфонс. Об этом семья спорила на передаче «Близкие люди» на телеканале «Россия 1». На слова будущей свекрови Наталья сделала откровенное признание.

Была у нас беременность, но был выкидыш. Я полезла на шкафчик и упала с табуретки, ударилась. Вот и всё, - рассказала женщина.

Ранее NEWS.ru писал, что 32-летний нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи скончался в Череповце от инфаркта в 2018 году. По словам его супруги, трагедия произошла в развлекательном клубе «Платина».