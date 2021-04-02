Российская «вдова нигерийского принца» нашла нового жениха-сибиряка

Россиянка Наталья Веденина, которая несколько лет назад вышла замуж за настоящего принца из Нигерии Габриэля Сегуна Аджайи, и ставшая вдовой в 2018 году, снова собралась замуж.
52-летняя женщина нашла новую любовь. Будущий супруг моложе её на 27 лет. Он из Сибири. Мужчина пообещал бороться за свою любовь и хорошо относится к детям Натальи от Аджайи.
Мать жениха просит Веденину отказаться от жениха и пожалеть её, потому что «она хочет внуков». А сын самой Натальи боится, что новый жених просто альфонс. Об этом семья
Была у нас беременность, но был выкидыш. Я полезла на шкафчик и упала с табуретки, ударилась. Вот и всё, - рассказала женщина.
Ранее NEWS.ru писал, что 32-летний нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи скончался в Череповце от инфаркта в 2018 году. По словам его супруги, трагедия произошла в развлекательном клубе «Платина».