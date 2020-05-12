Мусульманская община РФ призвала выдавать мигрантам продукты

https://static.news.ru/photo/53f4871e-9487-11ea-887e-fa163e074e61_660.jpg Муфтий Альбир Крганов Фото: rosmuslim.ru

Власти РФ вместе с религиозными и общественными организациями в условиях пандемии COVID-19 могли бы оказывать мигрантам продуктовую помощь. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

В ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» он отметил важность оказания помощи мигрантам.

Возможно, не деньгами, а продуктами. Например, в США раздают продуктовые пакеты, в том числе кошерные и халяльные. Возможно, штаб по распространению пандемии (оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. — NEWS.ru ) мог бы оказать такую помощь. Реально нуждающихся людей много, — цитирует Крганова РИА Новости.

По его словам, общественные и религиозные организации в областях тоже могли бы подключиться к работе по оказанию продуктовой помощи.

В пример Крганов привёл проект Духовного собрания мусульман России «Мы с вами»: нуждающимся семьям раздали около пяти тысяч пакетов с едой, каждый стоимостью порядка двух тысяч рублей.

Муфтий также отметил, что проблема с мигрантами есть и на границах России, поскольку «власти разных стран не очень хотят их принимать».

Как писал NEWS.ru, ранее в Петербурге закрыли рынок, где на бесплатную раздачу еды собралась толпа.

При этом Крганов оценил труд врачей в России, которые оказывают помощь мигрантам даже без документов.