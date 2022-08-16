Российская модель подала в суд за публикацию ее фото с прыщами на ягодицах Модель Тимохина подала в суд на маркетплейс Wildberries за публикацию ее фото с прыщами на теле

Фото: Соцсети

Анастасия Тимохина

Жительница России Анастасия Тимохина подала в суд на маркетплейс Wildberries за публикацию ее фотографий с прыщами на ягодицах, пишет Telegram-канал «Говорит Москва». Отмечается, что косметический бренд Lefami использовал для рекламы продукции от высыпаний на коже фотографии, на размещение которых модель не давала согласия.

На фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, а выложили другой. Чтобы было более эффективно, я решила подать иск, проконсультировавшись со своим юристом, — объяснила девушка.

Россиянка отметила, что в ходе сотрудничества был согласован определенный формат фотографий, в который не вписались опубликованные кадры. Тимохина сочла ситуацию оскорбительной и потребовала компенсацию в размере 10 млн рублей. На данный момент дело находится на рассмотрении Ленинского райсуда в Чебоксарах.

Ранее новосибирский парень-модель Федор Швец лишился работы в мире моды из-за неудачной пластической операции. Он решился на липосакцию лица у подпольных косметологов, после чего его кожа начала отслаиваться, а подбородок отвис почти на сантиметр. Специалиста молодой человек нашел в интернете, его привлекли фотографии выполненных работ. За липосакцию на дому он отдал 20 тысяч рублей.

Швецу пришлось заплатить почти миллион рублей, чтобы отплатить неустойки фотографам и исправить последствия работы недобросовестных специалистов.