https://static.news.ru/photo/f07cfee2-42a5-11ea-b801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков заявил, что ведомство поддерживает введение возможности строительства жилых домов и социальных объектов на территории национальных парков. По его словам, это должно решить накопившиеся проблемы живущих на этой территории граждан.

Кроме того, необходимо снять запрет на предоставление земельных участков, сообщается на сайте Росреестра. Такое заявление Спиренков сделал в ходе подготовки инициатив по обеспечению прав людей, проживающих в населённых пунктах, расположенных в национальных парках.

При этом очень важно соблюсти баланс интересов граждан и необходимость защиты дикой природы и уникальных природных комплексов, — подчеркнул он.

В мероприятии участвовали представители Росреестра и Минэкономразвития. Предложения по законодательным изменениям в ближайшее время передадут членам Совета Федерации для последующего рассмотрения в Государственной думе.

Ранее NEWS.ru писал, что в Республике Саха появится национальный парк «Каталык», который поможет сохранить тундровые ландшафты Яно-Индигирской низменности и популяцию дикого северного оленя. Общая площадь парка составит почти два миллиона гектаров, а находиться он будет в ведении Минприроды.