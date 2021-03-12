Роспотребназор: новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни

https://static.news.ru/photo/2a5b6d30-8335-11eb-a62a-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 не влияют на тяжесть протекания коронавирусной инфекции ни у детей, ни у взрослых.

По словам специалиста, дети болеют COVID-19 значительно реже и, как правило, легко переносят болезнь. Уровень заболеваемости среди несовершеннолетних увеличивается, начиная с семилетнего возраста, но в целом не превышает 8–10%. Самая большая доля заражённых среди детей отмечается в возрастной группе 13–15 лет, указал Горелов.

Выявленные новые штаммы коронавируса вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости. Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах. На тяжесть течения заболевания новые штаммы также не влияют, — цитирует представителя Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии могла появиться мутация коронавируса, схожая с генетическими вариантами, выявленными в ЮАР и Бразилии. Так считают специалисты медицинского университета Кэйо. В их исследовании приняли участие 4400 инфицированных коронавирусом человек. 64 из них обладают генетическим вариантом вируса с мутацией E484K в шиповидном белке. Такая же мутация была выявлена у штаммов вируса из Бразилии и ЮАР.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. По его словам, у таких людей вирус, циркулируя в организме, «находит обходные пути этого иммунитета».