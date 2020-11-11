Роспотребнадзору поручили нарастить объём тестирования на COVID-19

https://static.news.ru/photo/3fd29914-2411-11eb-bf49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзору поручено увеличить в ряде российских регионов охват тестированием на коронавирус. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По её словам, при этом речь идёт в том числе об использовании экспресс-методов тестирования. Заявление Голиковой приводится в стенограмме её встречи с депутатами Госдумы.

На недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе с применением там, где это возможно, экспресс-методов, — сказала вице-премьер.

По её словам, поручение касается в первую очередь тех регионов, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно большие. В пример она привела республику Якутию и «похожие регионы», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наибольшее число заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения — в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.