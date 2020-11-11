Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID-19

https://static.news.ru/photo/e2cad62c-240c-11eb-ae0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наибольшее число заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения — в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По её словам, которые приводятся в стенограмме встречи Голиковой с депутатами Госдумы, статистический показатель распространения коронавирусной инфекции превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны.

Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва, — цитирует Голикову РИА Новости.

Кроме того, она подчеркнула, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах РФ. Более 95% коек заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановской области, Еврейской автономной области.

За прошедшие сутки в стране коронавирус подтвердили у 19 851 человека. Всего за время пандемии инфекцией заразились 1 836 960 жителей РФ.

В общей сложности от коронавируса выздоровели 1 369 357 россиян (+18 616 за сутки), скончались от инфекции 31 593 человека (+432 за сутки).

Число заразившихся коронавирусом людей в мире выросло за минувшую неделю более чем на 3,6 млн, что является рекордным показателем за всё время пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также выросло количество случаев заболевания, завершившихся летальным исходом: их зарегистрировано более чем 54 тысячи, что на 9 тысяч больше, чем неделей ранее, писал NEWS.ru.