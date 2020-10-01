Роспотребнадзор: возврат режима самоизоляции в России маловероятен

https://static.news.ru/photo/82626b74-0427-11eb-a17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По состоянию на сегодняшний день (1 октября 2020 года) повторное введение режима жёсткой самоизоляции в России является маловероятным, заявил сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Он пояснил, что введение режима самоизоляции — это жёсткий сценарий, который может стать реакцией на очень резкий рост числа заболевших или другие обстоятельства чрезвычайного характера из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС

Хотя так пока на данный момент это маловероятно, — заявил он в эфире «России 24».

Малеев добавил, что в ответе на вопрос о самоизоляции могли бы помочь конкретные математические модели, однако пока таких расчётов нет. Эксперт Роспотребнадзора полагает, что решение о введении новых ограничений власти будут принимать исходя из ситуации с распространением заболеваемости COVID-19. Важным критерием тут, по его словам, станет коэффициент распространения вируса.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре объяснили, почему в РФ растёт число жертв коронавируса. По данным ведомства, это происходит из-за роста заболеваемости в последние 14 дней, в также появления других заболеваний на фоне осенних холодов.

Ранее в Минздраве заявили, что в России уже заняты почти 90% коек, отведённых для пациентов с коронавирусом, однако при необходимости число мест для больных COVID-19 в больницах может быть оперативно увеличено.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал 1 октября, что за сутки в России выявлено 8945 случаев заболевания COVID-19. Накануне стало известно о 8481 заболевшем COVID-19.