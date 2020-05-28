Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе кинотеатров

https://static.news.ru/photo/b8546b6a-a0c7-11ea-9fce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Memminger / CHROMORANGE/Global Look Press

Роспотребнадзор и министерство культуры РФ утвердили рекомендации о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.

По данным ТАСС, в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, уточняется, что решение об открытии кинотеатров в российских регионах принимают высшие должностные лица субъектов РФ на основании предписаний ведомства.

Деятельность кинотеатров возобновляется на основании решения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей, — говорится в методических рекомендациях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кинотеатры готовятся к возобновлению работы после снятия связанных с распространением коронавируса ограничений. На первоначальном этапе планируется снизить цены на билеты. После открытия кинозалы будут работать иначе, чем до пандемии. В частности, требования к санитарным условиям будут повышены, например, скорее всего, будет необходимо соблюдение социальной дистанции во время просмотра.