Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор и министерство культуры РФ утвердили рекомендации о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.
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Деятельность кинотеатров возобновляется на основании решения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей, — говорится в методических рекомендациях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кинотеатры готовятся к возобновлению работы после снятия связанных с распространением коронавируса ограничений. На первоначальном этапе планируется снизить цены на билеты. После открытия кинозалы будут работать иначе, чем до пандемии. В частности, требования к санитарным условиям будут повышены, например, скорее всего, будет необходимо соблюдение социальной дистанции во время просмотра.
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