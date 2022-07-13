Роспотребнадзор: тестирование на оспу обезьян возможно во всех регионах

Фото: Global Look Press

Возможность проводить тестирование населения на наличие вируса оспы обезьян есть во всех регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ведомство дало регионам дополнительные разъяснения по выявлению инфекции.

В связи с регистрацией в России первого случая заболевания оспой обезьян в ходе совещания были даны дополнительные разъяснения по регламенту выявления заболевших и проведению противоэпидемических мероприятий. Было отмечено, что возможность проведения тестирований есть во всех российских регионах, —говорится в тексте.

Первый случай оспы обезьян в России был выявлен накануне в Санкт-Петербурге. Инфекция была обнаружена у вернувшегося из Португалии мужчины. Он изолирован, контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением медиков. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация с инфекцией находится под строгим контролем.

В ведомстве предупредили, что заболевание распространяется преимущественно контактным путем. Соблюдение социальной дистанции, гигиены рук и ношение защитной маски минимизирует риск заражения.