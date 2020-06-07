Роспотребнадзор: случаев передачи болезни от домашних животных человеку нет

В мире зарегистрировано четыре случая заражения собак коронавирусом, однако случаев передачи инфекции от домашних животных человеку нет.
Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф в своём Telegram-канале со ссылкой на Роспотребнадзор.
К сожалению, случаи заражения животных новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы. <...> Случаев заражения собак от других животных или случаев передачи коронавируса от животного к человеку не зарегистрировано, — говорится в сообщении.
Всё же Всемирная организация по охране здоровья животных рекомендует ограничить контакт с животным, если хозяин заболел коронавирусной инфекцией.
Как ранее писал NEWS.ru, лаборатория национальных ветеринарных служб при Министерстве сельского хозяйства США сообщила о первом случае заражения коронавирусом собаки в стране. COVID-19 обнаружили у овчарки в штате Нью-Йорк.
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