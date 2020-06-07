Роспотребнадзор: случаев передачи болезни от домашних животных человеку нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со вторника, 9 июня, на территории Москвы будут отменены пропуска, график прогулок и режим самоизоляции, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом накануне отмены сообщил председатель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков.

Он сделал это заявление во время дистанционного заседания палаты. По словам Ремчукова, режим самоизоляции, как и график прогулок вместе с пропусками, в столице отменят с 9 июня. Летние веранды кафе...