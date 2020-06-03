Собака впервые заразилась коронавирусом в США

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Лаборатория национальных ветеринарных служб при Министерстве сельского хозяйства США сообщила о первом случае заражения коронавирусом собаки в стране. COVID-19 обнаружили у овчарки в штате Нью-Йорк.

Хозяева выявили у неё симптомы респираторного заболевания и направили на обследование в частную клинику. Ветеринары сделали анализы на коронавирус, которые дали положительный результат. В настоящее время жизни животного ничего не угрожает.

Вирусом также заразился один из хозяев питомца. При этом вместе с ним живёт ещё одна собака, которая не болеет COVID-19, но имеет антитела, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов опроверг возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных. Он пояснил, что у кошек и собак «свои коронавирусы», которые людям не передаются.