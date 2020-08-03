Роспотребнадзор разработал правила расстановки шезлонгов на пляжах

https://static.news.ru/photo/6aaa5a78-d57e-11ea-9978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники курортных учреждений должны расставлять шезлонги на пляже на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса.

Расстановка пляжного оборудования (шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой водой и др.) проводится с соблюдением принципа дистанцирования (не менее 1,5 метров); по возможности — наносится сигнальная разметка; информация о необходимости соблюдения принципа дистанцирования размещается при входе на пляж, — цитирует RNS слова экспертов ведомства.

Сотрудники пляжа будут контролировать соблюдение принципов социального дистанцирования отдыхающих,а также следить за наполняемостью зон, предназначенных для туристов. Кроме того, ношение масок и перчаток будет обязательным условием в закрытых помещениях. В других случаях от них можно отказаться.

Специалисты считают, что ежедневная уборка пляжных помещений и сооружений с использованием дезинфицирующих средств поможет избежать новых заражений. А дозаторы с антисептиками для обработки рук и различные информационные стенды напомнят посетителям о новых правилах.

Как ранее писал NEWS.ru, турпоток на курорты Крыма и Краснодарского края постоянно растёт и предпосылок для его снижения нет, считают в краевом Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Только в этом году российские черноморские курорты посетили более 4 млн человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 18 миллионов. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всём мире подтверждены 18 019 472 случая заражения коронавирусом, 688 369 из них — с летальным исходом, 10 649 111 человек смогли успешно завершить лечение. Лидируют по числу зафиксированных случаев по-прежнему США — здесь выявлено 4 667 930 инфицированных. На втором месте — Бразилия. В этой стране коронавирусом заразились 2 733 677 человек. Третье место занимает Индия — 1 750 723 случая. Россия занимает четвёртую строчку.