https://static.news.ru/photo/42fec690-4fd1-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Новых случаев заражения коронавирусом нового типа в России не зафиксировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что на сегодняшний день известно лишь о двух случаях инфицирования.

В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Интерфакса», заболевшие были выписаны 12 февраля. С тех пор новых случаев инфицирования не зарегистрировано.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в КНР превышает 67 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более полутора тысяч человек, ещё свыше восьми тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о массовом заражении коронавирусом в одной из больниц японской префектуры Вакаяма. Там опасное заболевание было обнаружено сразу у пяти человек, включая двух врачей.