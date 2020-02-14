Новых случаев заражения коронавирусом нового типа в России не зафиксировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что на сегодняшний день известно лишь о двух случаях инфицирования.
В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, — говорится в сообщении ведомства.
По данным «Интерфакса», заболевшие
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в КНР превышает 67 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более полутора тысяч человек, ещё свыше восьми тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал о массовом заражении коронавирусом в одной из больниц японской префектуры Вакаяма. Там опасное заболевание было обнаружено сразу у пяти человек, включая двух врачей.
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