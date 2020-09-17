Роспотребнадзор предупредил об опасности смешивания средств для дезинфекции

https://static.news.ru/photo/ac638100-f8a7-11ea-ab36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют внимательно изучить этикетку дезинфицирующего средства, защищать при его использовании руки и глаза, а также не смешивать «химию».

Дело в том, что смешивание разных средств может вызвать химические реакции вплоть до опасных, передаёт РИА Новости.

Если в быту смешать пищевую соду и девятипроцентный уксус, то получится известная реакция щёлочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щёлочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения, — объяснили в ведомстве.

При использовании спиртовых антисептиков необходимо убедиться, что рядом нет огня или включённых электроприборов, а использовать в жилье фенолы и альдегиды вообще нельзя. При работе со средствами бытовой химии надо надеть перчатки и беречь глаза, так как различные соединения могут проникать в организм через слизистые оболочки при испарении с поверхности при разбрызгивании или соприкосновении с загрязнёнными руками.

Используйте нелетучие соединения. Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и так далее), может оказывать влияние через органы дыхания. Для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения, — добавили в Роспотребнадзоре.

При обработке дезинфектантами посуды их надо смывать проточной водой в течение указанного в инструкции времени.

Как писал NEWS.ru ранее, дезинфекция столичного метро доказала свою эффективность. Об этом заявила начальник медслужбы подземки Вера Жельвис. По её словам, дезинфекция в метро Москвы проводится несколько раз в день. Благодаря этому количество проб, которые показали наличие коронавируса на поверхностях в транспорте, является минимальным. Их число оказалось меньше 0,1%.