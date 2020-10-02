Роспотребнадзор предупредил об опасности переохлаждения во время пандемии

https://static.news.ru/photo/94aac55e-052d-11eb-bfa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому в период пандемии необходимо оставаться в тепле, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пшеничная отметила, что давать прогнозы касательно роста и спада заболеваемости коронавирусом пока затруднительно, так как инфекция новая, но необходимо соблюдать все меры предосторожности, передаёт РИА Новости.

Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года, — сказала она.

Как писал NEWS.ru ранее, столичные власти пока не планируют вводить ограничения для сферы торговли из-за коронавируса. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.