Роспотребнадзор предупредил об опасности переохлаждения во время пандемии

Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому в период пандемии необходимо оставаться в тепле, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Пшеничная отметила, что давать прогнозы касательно роста и спада заболеваемости коронавирусом пока затруднительно, так как инфекция новая, но необходимо соблюдать все меры предосторожности,
Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года, — сказала она.
Как писал NEWS.ru ранее, столичные власти пока не планируют вводить ограничения для сферы торговли из-за коронавируса. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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