Роспотребнадзор оценил вероятность заражения двумя штаммами COVID-19 вместе Эксперт Роспотребнадзора: заражение сразу двумя штаммами COVID возможно, но бывает редко

Заражение двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, но происходит подобное нечасто. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов. Он отметил, что именно так мог возникнуть новый штамм «дельтакрон».

Действительно появление «дельтакрона» означает, что когда-то произошло одновременное инфицирование пациента вариантом «дельта» и вариантом «омикрон». Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации, — сказал Семенов.

Он добавил, что о появлении вариантов, к которым относится «дельтакрон», известно давно. Для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, отметил Семенов.

11 августа стало известно, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.

В России выявили уже шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Пациенты, у которых выявили новый вариант коронавируса, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.