https://static.news.ru/photo/0a97525a-e98c-11e9-af70-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при покупках онлайн. Они отметили, что продавец на веб-сайте должен поместить информацию о своём адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании.

Это требование обязательно и для юридических лиц, и для индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении на сайте федеральной службы по надзору.

Предлагаемый товар должен быть представлен полностью. Речь идёт об указании его основных потребительских свойств, месте изготовления, условиях приобретения и доставки. Обязательно должны быть указаны срок годности и гарантийный срок, а также расписаны порядок оплаты и сроки возврата.

Специалисты Роспотребнадзора уточнили, что при отказе от товара потребитель может рассчитывать на возврат денег.

Даже если вы оплатили товар путём перевода средств на счёт третьего лица, указанного продавцом, то всё равно это не освобождает продавца от обязанности осуществить возврат уплаченной покупателем суммы при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор призвал не покупать произведённые и упакованные в домашних условиях продукты. Как сообщили в ведомстве, они могут быть опасны для организма человека. Специалисты объяснили, что на предприятиях к производству, фасовке и хранению продуктов предъявляются самые жёсткие требования. Там тщательно следят за мойкой и дезинфекцией оборудования, на что зачастую не обращают внимания в домашних условиях.