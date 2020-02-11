https://static.news.ru/photo/da49e5aa-4cae-11ea-9110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции нового типа, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 5,2 суток, рассказали представители Роспотребнадзора.

В редких случаях показатель увеличивается до 24 дней, говорится на официальном сайте ведомства.

На 11 февраля 2020 года число погибших от коронавируса составляет 1018 человек. 43108 заболели, 4059 выздоровели.

Накануне глава КНР Си Цзиньпин потребовал не допустить массовых увольнений из-за распространения коронавируса. По его словам, важно уделить повышенное внимание обеспечению условий труда и жизни граждан. Представителям власти нужно стабилизировать потребление и развить сферу интернет-торговли. Также они должны содействовать возобновлению работы предприятий и организаций.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано. Китайские врачи не верят тестам на коронавирус.

По мнению академика Ванг Чен, только 30–50% случаев заболевания диагностируются правильно. Фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас

Причиной получения неточных данных стали методы диагностики: вероятность обнаружения вируса выше при исследовании смывов с нижних дыхательных путей, а в настоящий момент эксперты-медики изучают мокроту пациента.