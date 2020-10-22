Роспотребнадзор: научных данных о снижении опасности коронавируса пока нет

https://static.news.ru/photo/b5427f0e-1488-11eb-8af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора по клинической работе Центрального НИИ Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала об оптимальной системе статистического учёта картины распространения COVID-19, а также об особенностях самого коронавируса.

Специалист дала интервью порталу стопкоронавирус.рф. По словам Плоскиревой, существуют два базовых подхода к статистическому учёту по эпидемиологической ситуации: абсолютный посуточный подсчёт и оценка количества выявленных случаев инфекции на 100 тысяч населения. Обе системы важны, подчеркнула сотрудник Роспотребнадзора. Так, абсолютные цифры позволяют понять общие тенденции и оценить ситуацию в каждый конкретный день. Относительный показатель позволяет сравнивать уровень заболеваемости разных стран.

Плоскирева сообщила, что на 21 октября общая заболеваемость COVID-19 в России была на уровне 998,9 случаев на 100 тысяч человек. По этому показателю страна занимает 49-е место в мире. По смертности РФ находится на 46-м месте.

Специалист также рассказала, что спустя семь месяцев наблюдения за коронавирусом нового типа не появилось научных данных о том, что SARS-Cov-2 стал менее опасным. Коронавирусная инфекция по-прежнему может протекать в тяжёлой форме, а сам вирус всё так же заразен.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, передавал NEWS.ru.