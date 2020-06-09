Роспотребнадзор надеется, что школы вернутся к очному обучению 1 сентября

Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному формату обучения к 1 сентября, заявила глава ведомства Анна Попова.
Она сказала об этом на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Возвращаться в школу мы будем, надеемся, как положено, 1 сентября. В целом в мире за этот период остались без привычной формы обучения более миллиарда детей, — заявила Попова.
8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будут отменены режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.
Как ранее писал NEWS.ru, при выходе российских школ из режима карантина необходимо учитывать возможности образовательных учреждений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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