Роспотребнадзор надеется, что школы вернутся к очному обучению 1 сентября

https://static.news.ru/photo/e0387c68-67a0-11e9-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному формату обучения к 1 сентября, заявила глава ведомства Анна Попова.

Она сказала об этом на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Возвращаться в школу мы будем, надеемся, как положено, 1 сентября. В целом в мире за этот период остались без привычной формы обучения более миллиарда детей, — заявила Попова.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будут отменены режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Как ранее писал NEWS.ru, при выходе российских школ из режима карантина необходимо учитывать возможности образовательных учреждений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.