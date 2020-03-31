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Новостям об угрозе распространения коронавирусной инфекции и в целом о COVID-19 стоит уделять меньше времени, если они вызывают беспокойство. С таким советом выступили представители Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что новости и репортажи в СМИ о коронавирусе могут вызывать беспокойство и у взрослых, и у детей. В этом случае прослушиванию и просмотру материалов соответствующего содержания следует...