Роспотребнадзор предписал всем гражданам РФ соблюдать дистанцию друг от друга не менее одного метра. Данное ограничение не распространяется на поездки на такси.
Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, — говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать особый порядок обслуживания покупателей в магазинах и аптеках из-за угрозы распространения коронавируса. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей, писал NEWS.ru.
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