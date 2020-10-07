Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация в стране осложняется

https://static.news.ru/photo/31cc2668-08c9-11eb-b0e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 60 регионах РФ отмечается рост числа заражений коронавирусом.

В эфире телеканала «Россия 1» Попова признала , что эпидемиологическая обстановка в стране осложнилась. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в ведомстве к этому готовились

По её словам, в 20 регионах ситуацию с коронавирусом можно назвать стабильной, в некоторых субъектах «даже к снижению идёт».

Как передавал NEWS.ru, на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал властям регионов не останавливать экономику, несмотря на приход второй волны пандемии. Вместе с тем участники заседания приняли решение ужесточить ряд санитарных мер. В частности, глава Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после встречи рабочей группы распорядился с 8 октября перевести 30% сотрудников на удалённую работу.

За последние сутки в России выявлено более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии COVID-19 диагностировали у более чем 1,2 миллиона человек, жертвами болезни стали свыше 21,9 тысячи человек.