Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация в стране осложняется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 60 регионах РФ отмечается рост числа заражений коронавирусом.
В эфире телеканала «Россия 1» Попова
По её словам, в 20 регионах ситуацию с коронавирусом можно назвать стабильной, в некоторых субъектах «даже к снижению идёт».
Как передавал NEWS.ru, на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал властям регионов не останавливать экономику, несмотря на приход второй волны пандемии. Вместе с тем участники заседания приняли решение ужесточить ряд санитарных мер. В частности, глава Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после встречи рабочей группы распорядился с 8 октября перевести 30% сотрудников на удалённую работу.
За последние сутки в России выявлено более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии COVID-19 диагностировали у более чем 1,2 миллиона человек, жертвами болезни стали свыше 21,9 тысячи человек.
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