Роспотребнадзор дал советы по выбору средств от клещей и комаров

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Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что коронавирус не передаётся с укусами насекомых, однако они способны заразить человека другими опасными заболеваниями. Ведомство дало рекомендации по выбору средств от насекомых — репеллентов.

Задача репеллентов — отпугивать насекомых, то есть не дать им укусить человека. Эти средства могут быть как на основе синтетических веществ, так и натуральных, например, масел различных растений (цитронелла, герань, эвкалипт и другие). Как правило, натуральные репелленты действуют слабее и менее продолжительное время, чем синтетические.

Наиболее часто для производства средств от насекомых применяют такие вещества, как — N,N-диэтилтолуамид (ДЭТА, англ. DEET), этил-3-[N-бутилацетамидо]-пропионат (ИР3535, англ. IR3535), 1-пиперидинкарбоновая кислота 2-(2-гидроксиэтил)- 1-метилпропиловый эфир (Салтидин, KBR3023, Икаридин, Пикаридин, англ. Saltidin), N-(гексилоксиметил) капролактам (Акреп) и диметиловый эфир о-фталевой кислоты (Диметилфталат, ДМФ), сообщает Роспотребнадзор.

Самое эффективное, но и наиболее токсичное из них — ДЭТА. Для детских кремов и спреев чаще используют ИР3535. Любой репеллент через 15 минут после нанесения должен обеспечивать стопроцентную защиту от комаров, но натуральные могут обеспечивать не полную защиту, о чем должно сообщаться в инструкции. Длительность действия зависит от многих факторов — погоды, активности человека, количества и агрессивности насекомых. На этикетках указывают только относительные защитные свойства, например, «средство защищает при нанесении на кожу более 4 часов».

Специалисты ведомства отмечают, что длительность отпугивающего действия репеллентов, нанесённых на одежду (иногда — более 20 суток), значительно больше, чем нанесенных на кожу (несколько часов). Так как при нанесении на одежду токсический эффект меньше, некоторые средства детям нельзя наносить непосредственно на открытые участки тела.

Чтобы выбрать качественное средство, нужно убедиться, что у него есть свидетельство о государственной регистрации, на этикетке изложена полная информация о назначении, способе применения и мерах предосторожности при использовании, а также покупать средство, исходя из тех условий, в которых его планируется применять.

Например, для нахождения в открытой одежде на местности, где много гнуса (комары, мошки, москиты и т.д.), нужно репеллентное средство в аэрозоле или спрей, содержащий более 25% ДЭТА (на этикетке должно быть написано: «время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — до 20 суток»). Если одежда закрытая, на голую кожу можно нанести средство в виде крема, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, содержащее 25% или более ДЭТА с указанием на этикетке времени действия при нанесении на кожу более 4 часов.

Для детей среднего возраста можно использовать средства с низким содержанием ДЭТА (менее 10%). Для младших детей, беременных и кормящих женщин — средства на основе ИР3535.

Средства с высоким содержанием ДЭТА (30-50%) для одежды можно использовать для защиты от клещей, но стоит учесть, что они только отпугивают, но не убивают насекомых, не обеспечивая полной безопасности. Для защиты от клещей Роспотребнадзор советует применять акарицидные (инсектоакарицидные) или инсектоакарицидно-репеллентные средства, предназначенные для обработки одежды специально для защиты от клещей, они дают практически полную защиту.

Браслеты, наклейки, пластыри и другие новые формы репеллентов подходят для использования на местности, где насекомых мало.

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