«Роскомсвобода» зафиксировала новую волну блокировок сайтов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 5 по 11 декабря в России было заблокировано 14,8 тысячи интернет-ресурсов, об этом свидетельствуют данные, собранные для «Коммерсанта» правозащитной организацией «Роскомсвобода». Отмечается, что в течение 2022 года блокировалось 1,5–7 тысяч ресурсов в неделю. На прошлой неделе 2,1 тысячи ресурсов (14% от всех блокировок) были заблокировано по решениям неназванного ведомства.

Предположительно, это Генпрокуратура, потому что именно она у нас «вдруг» исчезла из выгрузок, — сказала пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.

Судебные блокировки с 5 декабря составили 60% от общего числа. Малышева уточнила, что в течение года они занимали 35% от всей массы.

Аналитики подчеркнули, что последний раз подобные пики были в апреле 2021 года на фоне протестов в поддержку политика Алексея Навального: тогда заблокировали 18,1 тысячи сайтов и страниц. До этого рекордные значения зафиксировали в период с 23 по 30 апреля 2018 года на фоне блокировки Telegram в России — доступ ограничили к 13,4 тысячи ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий суды правами рассматривать и выносить решения по делам, связанным с ограничением доступа к социальным сетям и мессенджерам. В качестве первой инстанции по таким вопросам был избран Московский городской суд.