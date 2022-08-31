Роскомнадзор заблокировал сайт для мониторинга качества воздуха Роскомнадзор заблокировал сайт для мониторинга качества воздуха aqicn.org

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник за работой в лаборатории по анализу воздуха

Роскомнадзор заблокировал сайт aqicn.org, через который можно было отслеживать качество воздуха во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинск и Магнитогорск. Через VPN ресурс тоже недоступен.

Внимание! Вы обратились к ресурсу, который заблокирован согласно федеральному законодательству, — высвечивается на сайте при попытке его открыть.

Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине по требованию Роскомнадзора. В том числе в мессенджере публиковалась недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.

Также РКН объявил о «мерах понуждения» в отношении «Википедии» из-за неудаления материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе спецоперации на Украине. Как сообщается на сайте ведомства, теперь российские поисковые системы будут обязаны информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство.