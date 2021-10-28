Роскомнадзор составил протокол на «МУЗ-ТВ» за гей-пропаганду

Читайте нас в Google Новости

Роскомнадзор вынес предупреждение телеканалу «МУЗ-ТВ» и составил административные протоколы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Протоколы составлены на редакцию и главного редактора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил нарушения в эфире телеканала «МУЗ-ТВ» во время трансляции мероприятия «Премия "Муз-ТВ" 20/21. Начало света», связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, - приводит агентство заявление пресс-службы.

Ранее стало известно о поступлении в Басманный суд Москвы протокола по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В России распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции «18+» в ночное время.

Надзорный орган также вынес телеканалу официальное предупреждение о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации и потребовал устранить выявленные нарушения.

Ранее на решение привлечь телеканал к ответственности за гей-пропаганду отреагировала правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть». По мнению её представителей, данный закон сформулирован неточно и используется для цензуры.