Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы Навального

Роскомнадзор внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ. Об этом соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили на своих страницах в Twitter.

По утверждению Роскомнадзора, материалы на указанных YouTube-каналах призывают к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях. Если владелец не удалит контент, Google, владеющий хостингом, может его заблокировать.