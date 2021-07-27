16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы Навального

12:19, 27 июля 2021
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы Навального Леонид Волков Фото: Леонид Волков/youtube.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Роскомнадзор внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ. Об этом соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили на своих страницах в Twitter.

По утверждению Роскомнадзора, материалы на указанных YouTube-каналах призывают к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях. Если владелец не удалит контент, Google, владеющий хостингом, может его заблокировать.

Ранее по решению Генпрокуратуры был заблокирован сайт Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц. Это связано с признанием экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео