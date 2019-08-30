https://static.news.ru/photo/ac2ae612-cb42-11e9-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кинокомпания «ПРОвзгляд»/youtube.com

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии зарубежного фильма «Паразиты», российская премьера которого состоялась в июле 2019 года, с 22 интернет-сайтов.

Правообладатели ленты обратились в инстанции с заявлениями о защите исключительных прав на фильм «Паразиты».

После уведомления владельцы 18 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии. Операторами связи ограничивается доступ к 4 страницам на территории России. Всего меры принимаются в отношении 22 интернет-ресурсов, — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Если сайты не удалят копии «Паразитов» со своих ресурсов, правообладатель может обратиться в суд.

Ранее News.ru писал, что проект закона, предусматривающий оперативную блокировку в Интернете пиратского контента, будет подготовлен и внесён в Госдуму до конца сентября.

По словам председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонида Левина, для подготовки законопроекта были собраны предложения от крупнейших интернет-компаний и холдингов по изменению регулирования деятельности поисковых систем.