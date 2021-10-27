Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Проекта»

Доступ к сайту издания «Проект» (признано нежелательным в России) ограничен по требованию Генпрокуратуры из-за размещения материалов, иностранной НПО «Проект Медиа» (признана нежелательным иностранным агентом), сообщил РИА Новости Роскомнадзор.
Доступ к сайту издания «Проект» ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ за размещение информационных материалов, издаваемых и распространяемых иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.
НПО «Проект Медиа» была признана нежелательной в России Генпрокуратурой 15 июля. Её журналисты были включены в реестр иностранных агентов.
Ранее сообщалось, что неправительственная организация «Проект Медиа» (Project Media, Inc.), зарегистрированная в США и признанная в России нежелательной, ликвидируется.
Сотрудники издания добавили, что продолжат журналистскую работу, но не уточнили, в какой форме. Они также заверили, что «расследований меньше не станет».