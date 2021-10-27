Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Проекта»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введение системы QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах прерогативой глав регионов. Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к соответствующим планам властей ряда субъектов России, передаёт ТАСС.

Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия, — сказал Песков. Он подчеркнул, что это относится к возможному внедрению системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённое не ранее полугода назад...