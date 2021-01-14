Роскачество подвело итоги проверки творога с прилавков страны

https://static.news.ru/photo/374b3e76-5707-11eb-bb03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Роскачество в ходе всероссийской масштабной проверки «молочки» вместе с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по распоряжению кабмина проверило творог с жирностью 9%.

Впервые данный продукт исследовался Роскачеством осенью 2017 года. Зимой 2018-го организация ещё раз взяла на пробу несколько образцов товара, рейтинг дополнили результаты испытаний 73 торговых марок (ТМ). В новый перечень вошли 95 ТМ. В 2021-м их решили проверит вновь.

Эксперты отмечают: если раньше творог «страдал» наличием антибиотиков (в 11 из 95 ТМ их обнаружили как в следовом объёме, так и с превышением допустимой концентрации), то теперь препаратов ни в одном образце не нашли, говорится на официальном сайте Роскачества.

Специалисты исследовали творог на содержание растительных жиров, патогенных субстанций, дрожжей и плесени, токсичных веществ: свинца, кадмия, мышьяка. Кроме того, сотрудники ведомства оценивали органолептические свойства продукта. Ни в одном образце не нашли сои, растительных жиров. С массовой долей жирных кислот также оказалось всё в порядке.

Оказалось, что все поставщики применяют качественное и пастеризованное молочное сырьё. Однако в пробе одной марки содержится слишком мало полезных бактерий, что является нарушением техрегламента. Образцы ещё двух компаний вызвали претензии по вкусу и запаху, а также по содержанию белка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крабовые палочки делают не из крабов, а из фарша рыбы — сурими. Это известный факт. Но в распространённом на прилавке лакомстве может быть намного меньше фарша, чем положено. Специалисты Роскачества проанализировали, в продукции каких производителей львиную долю состава занимает крахмал. По итогам веерного исследования в некоторых крабовых палочках нашли даже натуральное мясо крабов.

По данным экспертов, крабовые палочки не являются проблемным товаром для РФ. В магазинах хватает качественного и безопасного продукта. Однако перед покупкой необходимо обратить внимание на состав: крабовые палочки должны содержать как можно больше белка (не менее 8–10%) и как можно меньше углеводов (не более 14%).