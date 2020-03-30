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Все мобильные телемедицинские приложения признаны безопасными с точки зрения защиты личных данных. Об этом сообщило Роскачество.

Отмечается, что в ведомстве проверили 20 приложений приложений (10 для iOS и 10 для Android) с точки зрения защиты личных данных и, в частности, безопасности платежей. Эксперты с помощью специализированного ПО (Wireshark) производили захват всего трафика, который пересылает исследуемое приложение, а затем анализировали его.

Все приложения передают пользовательские (в том числе медицинские данные) в зашифрованном виде, небезопасных мобильных приложений выявлено не было, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом вредоносное программное обеспечение не было обнаружено экспертами ни в одном приложении. В то же время в ходе проверки было выявлено, что такие важные сведения, как информация о консультирующей медицинской организации, договор на оказание медицинских услуг и порядок получения информированного добровольного согласия, которые должны быть доступны в соответствии с законодательством, представлены не во всех исследованных приложениях.

Кроме того, не все приложения адаптированы для людей с ограниченными возможностями. В этом отношении качество продуктов от Android значительно выше, чем у конкурентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве составили список безопасных образовательных порталов, которые подготовили бесплатные программы для тех, кто находится на самоизоляции из-за распространения коронавируса. В организации подчеркнули, что существуют не только добросовестные сайты, но и мошеннические, поэтому перед вводом персональных данных и оплаты курсов со скидкой необходимо убедиться в безопасности платформы.