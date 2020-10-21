Роскачество представило обновлённый рейтинг стиральных порошков

https://static.news.ru/photo/23973a0e-142e-11eb-8042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новое исследование стиральных порошков популярных торговых марок провело Роскачество. Ни у одного из производителей не выявлено нарушений.

Эксперты Роскачества, как сообщается на сайте организации, провели тестирование и проверили, как порошки отстирывают наиболее сложные виды загрязнений — моторное масло, пот, молоко, кровь, крахмал, чай и глину. Отмечается, что испытания проводились не только в лабораторной машине, но и в бытовой. Установлено также, что порошки не представляют опасности для лиц, страдающих астматическими заболеваниями.

В этом году в тестировании участвовали продукты торговых марок «Аист», «Миф», Dosia, Ariel, Tide, Persil и BiMAX. Ранее они же исследовались два года назад, и тогда Знак качества получил только «Аист», остальные же порошки были оценены невысоко — от 2,8 до 3,8 балла по пятибалльной шкале.

«Аист» и теперь назван экспертами лучшим стиральным порошком по всем показателям, эта марка снова претендует на Знак качества. Кроме того, существенно улучшилось качество Dosia и Ariel, а также незначительно — Persil. Остальные же порошки, напротив, стали хуже по сравнению с предыдущим исследованием.

Подчёркивается, что в любом случае, все эти товары — безопасные и качественные с точки зрения действующих в нашей стране нормативов. Однако шесть из семи не смогли удовлетворить всем требованиям стандарта Роскачества — которые, хоть и не являются обязательными, при невыполнении всех условий не позволяют продукту претендовать на получение Знака качества.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскачество провело опрос, касающийся вин, произведённых в этом году. Результаты позволяют надеяться, что урожай 2020 года будет качественным.