https://static.news.ru/photo/8b097d2e-cefb-11e9-adc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскачество выдвинуло предложение создать систему «честной этикетки» питьевой воды.

Об этом руководитель организации Максим Протасов сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, инициатива направлена на рассмотрение вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.

Протасов рассказал, что нормативные требования к воде, в том числе к «природной питьевой», в России существуют. Но на этикетках нет никаких подтверждений её происхождения.

Если написано «из горного источника», то каждое слово должно быть подтверждено надлежащей процедурой, — заявил он.

По мнению Протасова, это касается как отечественной, так и импортной продукции. Он уверен, что должны появиться правила подтверждения любой нанесенной на этикетку маркетинговой информации.

Ранее News.ru писал о том, что академик РАН и РАМН, эксперт ВОЗ, бывший руководитель НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина Юрий Рахманин рассказал, какое влияние на организм оказывает поддельная питьевая вода.