Роскачество выдвинуло предложение создать систему «честной этикетки» питьевой воды.
Об этом руководитель организации Максим Протасов сообщил
Протасов рассказал, что нормативные требования к воде, в том числе к «природной питьевой», в России существуют. Но на этикетках нет никаких подтверждений её происхождения.
Если написано «из горного источника», то каждое слово должно быть подтверждено надлежащей процедурой, — заявил он.
По мнению Протасова, это касается как отечественной, так и импортной продукции. Он уверен, что должны появиться правила подтверждения любой нанесенной на этикетку маркетинговой информации.
Ранее News.ru писал о том, что академик РАН и РАМН, эксперт ВОЗ, бывший руководитель НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина Юрий Рахманин рассказал, какое влияние на организм оказывает поддельная питьевая вода.