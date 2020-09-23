Роскачество: ни одна новая посудомоечная машина не работает на пятёрку

https://static.news.ru/photo/de97a86a-fe45-11ea-87cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Роскачество изучило эффективность работы 56 новых посудомоечных машин. Проблемы данного вида бытовой техники остались прежними: ни одна представленная модель так и не смогла отмыть и высушить посуду на пятёрку. Алгоритм испытания оборудования создан и применяется ведомством в сотрудничестве с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров.

Тяжелее всего современная техника моет кастрюли и сковородки. Владельцам техники придётся приготовиться к ручной мойке посуды. Средний тест в ходе исследований здесь не доходил даже до двух — 1,95. В экорежиме работы с теми же кастрюлями специалисты нашли только одну модель, оставившую грязную кастрюлю в том же виде, в каком её и загрузили, не отмыв ничего, говорится на официальном сайте Роскачества.

В перечне много «двоечниц», не способных нормально сушить посуду. Но в целом посудомоечные машины хорошо удаляют влагу с фаянсовых покрытий, стекла, меламина и керамики. «Посуда преткновения» в данной категории — вновь кастрюли и сковороды: сразу 37 моделей получили 0 баллов. Плохо сушатся также контейнеры из пластика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества рассказали интернет-пользователям о том, как реагировать на оскорбления в Сети. Раскрепощённость и часто агрессивный формат общения являются следствием анонимности и мнимой безнаказанности. Действительно, раньше за оскорбления и травлю в Сети никаких последствий для обидчика не возникало, и это до сих пор продолжает так восприниматься по инерции, хотя ситуация с анонимностью по факту уже давно поменялась.

Если подобные инциденты происходят в официальных сообществах в социальных сетях, то юзеры должны помнить, что они, как правило, модерируются на предмет неконструктивных обсуждений, поэтому лучше немного подождать — администраторы, скорее всего, примут меры. Когда пользователь оказался в «диком месте», всегда можно пожаловаться на выпад оппонента, указав причиной оскорбление. После жалобы такой комментарий скроют или удалят.