Роскачество дало советы по выбору арбуза

https://static.news.ru/photo/2a162020-d54f-11ea-9136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы определить зрелость и качество арбуза, недостаточно проверить имеет ли он сухой хвостик и хруст при сжатии, необходимо также постучать по нему и оценить светлое земляное пятно.

Об этом говорится в материалах Роскачества.

Там отметили, что звук при стуке должен быть не глухим и не звонким, а «чем-то средним между ними — гулким, напоминающим вибрацию». Глухой звук говорит о том, что арбуз перезрел, а звонкий — недозрел.

Плод при этом должен выглядеть свежим и целым, иметь матовый блеск корки. О том, что арбуз недозрел, также говорит «глянцевая» корка.

Что касается сухого хвостика, то он не говорит о стопроцентном вкусе арбуза, хоть и может являться признаком его спелости. Также хвостик может высохнуть при длительной транспортировке и у незрелого плода.

Земляное пятно говорит о том, что арбуз был собран вовремя.

Пятно должно быть ярко-жёлтого цвета — чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, злоупотребление арбузами может привести к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению. Такого мнения придерживается врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.