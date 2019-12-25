https://static.news.ru/photo/be899e4e-26e0-11ea-860e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр компетенции в органическом производстве, созданный на базе Российской системы мониторинга качества товаров, получил право на сертификацию органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

25 декабря Росаккредитация выпустила приказ о расширении области аккредитации органа по сертификации, входящего в состав Центра органической компетенции, цитирует сообщение РИА Новости.

Раньше специалисты Роскачества готовили ряд российских предприятий к прохождению сертификации. Теперь запущен сам процесс сертификации, — поясняется в пресс-релизе.

Сейчас получить сертификат на органику хотят 10% участников рынка органической продукции. Сертифицировать свою продукцию на соответствие требованиям РФ для нанесения российского национального органического знака желают и импортёры, рассказали в Роскачестве.

Заявки уже подали производители напитков, молочной продукции, тепличных овощей, функционального питания, а также предприятия ликёро-водочной промышленности.

Сертифицировать органическую продукцию Роскачество будет по пяти направлениям:

органическое растениеводство;

органическое животноводство и птицеводство;

органическое пчеловодство;

органическая аквакультура и перерабатывающие предприятия.

В пресс-службе отметили, что некоторые сертификаты будут выданы уже до Нового года.

Система органического сертифицирования создана на базе международного опыта. В Роскачестве пояснили, что в Евросоюзе объём потребления органической продукции сильно превышает объёмы её производства. Поэтому признание российских сертификатов станет заметным стимулом для продажи отечественной продукции на иностранных рынках.

Федеральный закон «Об органическом земледелии» вступает в силу 1 января 2020 года. С этого времени все производители, предлагающие покупателям органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Их теперь три — Роскачество, «Органик-эксперт» и ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области.

Как писал NEWS.ru, в преддверии Нового года специалисты Роскачества провели проверку китайских фейерверков.