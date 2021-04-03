Росавиация предлагает продлить COVID-субсидии авиакомпаниям и аэропортам

https://static.news.ru/photo/0f22287a-954f-11eb-b2c9-96000091f725_660.jpg Александр Нерадько Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа субсидирования авиакомпаний на фоне ограничений из-за COVID-19 должна быть продлена. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Пока сохраняются ограничения на международные авиаперевозки и действуют ограничения по въезду в иностранные государства. Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний для частичной компенсации их постоянных расходов, в основном на оплату труда авиаперсонала, — цитирует его «Российская газета».

Нерадько предлагает выделять субсидии из расчёта 685 рублей за каждого «потерянного» из-за ограничений пассажира. Поддержка по такой схеме авиакомпаний за три месяца 2021 года обойдётся в 8,2 млрд рублей.

Ранее правительство РФ выделило Росавиации 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Размер субсидии рассчитывался исходя из ставки в 195,4 рубля за одного потерянного пассажира. Получить их могли только аэропорты, юрлица которых зарегистрированы в России.

Компании с иностранным участием могли рассчитывать на помощь, если доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не превышает 50%. Так, в качестве компенсации снижения доходов во время пандемии коронавируса аэропорт Внуково получи л от государства порядка 1 млрд рублей, писал NEWS.ru.